Praznik Mestne občine Celje: Kaj so postorili in kaj še bodo?

Celjski župan Bojan Šrot je pred praznikom Mestne občine Celje (MOC) predstavil najpomembnejše občinske projekte, začenši s trajnostno mobilnostjo. Dejal je, da so s sistemom KolesCE zelo zadovoljni, saj imajo že več kot 2.500 registriranih uporabnikov, marca so beležili 2.200 najemov, od septembra pa do danes so uporabniki prevozili že več kot 11.000 kilometrov. Letos imajo v načrtu nakup 40 dodatnih električnih koles ter izgradnjo štirih novih postaj na lokacijah Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Celebus še ni izpolnil pričakovanj, doslej so prepeljali 22 tisoč potnikov, največ na liniji železniška postaja – Hudinja. Od aprila na Stari grad vozi tudi Celebus kabrio.

Lilekova in Gubčeva zaprti za promet

V načrtu je ureditev infrastrukture za električne avtomobile na parkirišču na Ulici XIV. divizije, kjer je predviden sistem P+R, in pred nekdanjo blagovnico T na Gubčevi ulici, kjer urejajo znanstveno-zabavni tehnološki park Generator. Za njegovo ime še iščejo alternative. Lilekova in Gubčeva bosta v kratkem namenjeni predvsem pešcem in kolesarjem.

Nove kolesarske povezave

Šrot je napovedal tudi obnovo nekaterih obstoječih odsekov in izgradnjo okrog 30 kilometrov novih kolesarskih povezav. Po zaključku del bo mreža kolesarskih povezav skupaj z že obstoječimi dolga okoli 64 kilometrov. Poudaril je, da celjska občina sodeluje tudi pri ureditvi kolesarskih povezav do sosednjih občin Štore, Šentjur, Laško in Žalec. Odprtje kolesarske povezave Celje–Laško bo že to soboto, ko bo organizirano tudi pomladno kolesarjenje od Celja do Rimskih toplic.

Muzejski trg in Celjski dom

Odprtje Muzejskega trga, kjer so zaključili z izgradnjo podzemnega objekta in ga povezali s

Staro grofijo, bo predvidoma 23. aprila. Dela na restavraciji fresk še vedno potekajo, nekaj na kraju samem, nekaj tudi v Ljubljani. Fasaderska dela ob prenovi Celjskega doma in sanacija strehe bodo predvidoma zaključena v maju, medtem ko se bodo dela v objektu še nadaljevala.