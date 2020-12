Praznično vzdušje v Slovenski Bistrici

Tudi letos je Slovenska Bistrica praznično okrašena. Sprehajajoč po mestu je opaziti praznične lučke na drogih uličnih svetilk, najbolj pa navdušuje prav Trg svobode. Lanski december je tukaj mrgolelo domačinov, v sklopi veselega decembra so na trgu nastopili tudi različni glasbeniki. Vendar letos zaradi epidemiološke situacije zbiranje ljudi ni dovoljeno. Kljub temu pa trg ostaja praznično okrašen. Na njem stoji visoko in lepo okrašeno božično drevo, postavili so tudi lesene hiške, pred katerimi se je mogoče pofotografirati. Nad trgom visi »zvezdnato nebo«, postavili pa so tudi majhno smrečico, na kateri visijo listki s QR kodami. QR kode so povezave do internetnih strani, kjer otroke pričakajo različne pravljične zgodbe.

