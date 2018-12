Samo še danes, v sklopu ‘Prazničnega decembra’, po Slovenskih Konjicah brezplačno vozil ogrevan vlak s praznično glasbo. Vlak svojo krožno pot začne na parkirišču pri Konusu, pelje preko Mestnega in Starega trga do Župnijskega doma, kjer so nato zbrani lahko sprehodijo do Dvorca Trebnik. Nato se je vlak vrne na izhodiščno točko.

Poskrbljeno je tudi za omamno ter dišečo ponudbo na stojnicah, ki so letos zasnovane kot “železniške postaje”.