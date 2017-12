Prejšnji četrtek so učenci in učitelji Osnovne šole Loče v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Loče in Kulturnim društvom Loče pripravili že tradicionalni dobrodelni božični koncert.

Mladi talenti loške šole, ansambel Štravs in glasbeniki ter Marjetka Gošnak so ustvarili čarobno praznično vzdušje v nabito polni dvorani. Prostovoljne prispevke so namenili v šolski sklad.

