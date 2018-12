Praznična razstava konjiških likovnikov

Člani konjiškega Društva likovnikov in fotografov (DLIF) so drugi decembrski torek na ogled postavili tradicionalno skupinsko božično- novoletno razstavo likovnih del. Ob odprtju so pripravili tudi kulturni program, ki ga je povezovala predsednica DLIF, Marja Majer Cuk. Dela so ustvarjena v različnih tehnikah od akvarela, grafike pa do mešanih tehnik. Raznoliki pa so tudi motivi, ki so jih upodobili. Med njimi so različna tihožitja cvetja, pokrajine in seveda tudi poljubne abstraktne upodobitve. Razstava bo na ogled do sredine januarja.

