Praznična ponudba Celjske Mohorjeve: 50 ANGELOV ZA VSE LETO*

Angeli so naši spremljevalci in dobrohotni vodniki. So glasniki drugačne, globlje resničnosti in nam naznanjajo božjo bližino, ki nam je v pomoč in nas ozdravlja. V nas želijo obuditi nekaj, kar v vrvežu vsakdanjika zanemarjamo ali pozabljamo. Razposajenost, treznost, samozaupanje, milina, pogum, odprtost, navdušenje, zvestoba, tolažba, zaupanje … 50 angelov nas uvaja v 50 drž, ki nas lahko navdihujejo na naši življenjski poti, da ob njih polno zaživimo.

