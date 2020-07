Prazgodovinski kino v Zrečah

Da je zgodovinska dediščina lahko priložnost za popestritev turistične ponudbe, se zavedajo tudi na Zreškem. Zato Občina Zreče sodeluje v čezmejnem projektu Prehistory Adventure, ki je osredotočen na prazgodovinsko dediščino na območju Slovenije in Hrvaške.

Prazgodovinski kino

Prazgodovinska dediščina na tem območju doslej še ni bila celovito in privlačno predstavljena. Skupna vrednost projekta znaša več kot 720.000 evrov, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pa je sofinanciran v višini 85 odstotkov. Pri njegovem uresničevanju so se povezale hrvaški Muzej Turoplje, Arheološki muzej v Zagrebu in hrvaška občina Donja Voća, na slovenski strani pa Občina Radenci, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in Občina Zreče.

Kot so pojasnili na zreški občinski upravi, gre za kompleksen projekt, ki ga uresničujejo postopoma. Tako med drugim predvideva ureditev prazgodovinskega kina v večnamenski dvorani v Zrečah. V ta namen je občina s pomočjo Kulturno-umetniškega društva Vladko Mohorič dvorano že opremila z novim projektorjem, ozvočenjem in dodatnimi svetlobnimi efekti. Posneli so tudi animirani in dokumentarni film.

Animirani film Legenda o srečnem hribu je izdelal Koni Steinbacher po zgodbi Martina Mrzdovnika, dokumentarni z naslovom Tisočletje Brinjeve gore pa je izdelal Marko Cafnik, ob strokovni podpori profesorja na Filozofski fakulteti v Ljubljani Matije Črešnarja.

Kulinarika, spominki, delavnice

Sicer pa nameravajo v sklopu čezmejnega projekta Prehistory Adventure na Zreškem med drugim nadaljevati z raziskovanjem Brinjeve gore. Tako so že opravili geofizikalne raziskave, pripravljajo tudi arheološke delavnice in tabor.

V Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče so pripravili tri predloge jedilnikov za kulinarični produkt Okus prazgodovinskih Zreč. Prav tako so zasnovali nekaj prazgodovinskih spominkov kot so zajemalka, keramična posoda, amfora, meni karta, magnetki in obeski, izdelali so tudi lesene table, pladnje ter inovativni spominek v obliki dveh artviva filmov.

Naredili so še samostoječe predstavitvene plakate in table, ki bodo označevale arheološko pot na Brinjevi gori. Popotniki se bodo tako lahko seznanili z informacijami o lokacijah najdišč in o zgodovini raziskav na Brinjevi gori. Pa tudi o tem, kako so nekoč živeli prebivalci na tem območju.

