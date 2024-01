Pravljična dežela je zaprla svoja vrata

Zaključek Pravljične dežele 1 od 5

Počil je lonec in pravljice je konec. Nekako tako se končujejo pravljice in podobno, s pokom otroške penine, se je s tradicionalnim otroškim silvestrovanjem zaključila tokratna Pravljična dežela, že 24. po vrsti.

Zadnji dan v letu so opoldne otroci v Celju že po tradiciji prvi vstopili v novo leto – z otroškim silvestrovanjem v Pravljični deželi. Na zaključnem dogodku so se lahko zavrteli z Romano Kranjčan, prisluhnili avtorskim zgodbam, zasnovanim na Pravljični akademiji, ki so jih ustvarili mladi pravljični junaki – soustvarjalci Pravljične dežele, obiskal pa jih je dedek Mraz.

Pravljična dežela tokrat odprta 17 dni

Pravljična dežela je v svoj pravljični svet mlade in mlade po srcu vabila kar 17 dni. V tem času je v njej nastopilo več kot 500 nastopajočih, samo na dopoldanskih vodenih ogledih pa jo je obiskalo več kot 2000 otrok iz Celja, bližnje in daljne okolice. Kot poroča Vladimira Skale, avtorica projekta, ki vsako leto tudi zasnuje in skupaj s sodelujočimi izvede projekt, so v Pravljično Celje in Pravljično deželo tokrat pripeljali 9 pravljičnih vlakov iz Ljubljane, Maribora in Velenja.

Kot je povedala Skaletova, je Pravljična dežela res velik projekt, za katerega je potrebno ogromno časa in truda. Je zelo zahteven projekt, tako psihično kot fizično. Pri sami izvedbi pa so neprecenljivi ljudje, ki delajo dobro, sodelavci, na katere se lahko zanesemo, delajo odgovorno, imajo svoje standarde zelo visoko in niso zadovoljni kar s povprečjem. »Projekt je bil izjemen tudi zaradi lepega vremena, kot ga še ni bilo. Ta nam, izvajalcem, daje možnost, da projekt raste, dobiva na dinamiki, ko gre za večdnevne prireditve. Letos se je stopnjevalo iz dneva v dan in zaključilo z vrhuncem – naj otroškim silvestrovanjem.«

Z vami delimo nekaj fotografij, več o prihodnjem jubilejnem decembru pa v aktualni številki časopisa Celjan.