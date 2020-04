Pozeba bo na Konjiškem pustila hude posledice, predvsem v sadjarstvu

Nizke temperature s konca marca, začetka aprila in sredine prejšnjega tedna so pustile posledice na nekaterih trajnih nasadih – predvsem nasadih jablan, hrušk in ostalih koščičarjih, ki so bili v tem času že v fazi cvetenja. Najnižje izmerjene temperature so bile namreč tudi do minus 6 stopinj Celzija. “Pri jablanah je po prvih ocenah poškodovanih od 50 do 80 odstotkov cvetov jablan, odvisno od lege in sorte. Zaradi poškodbe cvetov bodo plodovi, ki bodo ostali, drobnejši, iznakaženih oblik, pojavila se bo mrežavost, skratka, plodovi bodo manj kakovostni, pridelek pa bistveno manjši,” je povedala kmetijska svetovalka iz konjiške izpostave Kmetijsko gozdarskega zavoda Ivana Podkrajšek.

Foto: Jurij Brumec