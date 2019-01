Požar v Polžanski gorci uničil stanovanjski objekt

Okoli 2. ure ponoči je v Polžanski gorci v občini Šmarje pri Jelšah prišlo do požara na stanovanjski stavbi. Gorelo je ostrešje stanovanjske hiše velikosti 15 x 10 metrov. Gasilci prostovoljnih društev Sladka Gora, Šmarje pri Jelšah, Mestinje, Kristan Vrh, Zibika, Šentvid pri Grobelnem in Sveti Štefan so požar pogasili ter požarno varovali gospodarsko poslopje in uto s kmetijskimi stroji. Požar je stanovanjski objekt tako uničil, da ni primeren za bivanje. V hiši sta živeli dve osebi, ki k sreči nista poškodovani.

Pogorišče je že obiskal župan Matija Čakš, ki je družini Jurše obljubil takojšnjo pomoč. Kot so zapisali na spletni strani občine, jim bodo namenili 2.000 evrov in zagotovili pomoč z gradbenimi stroji pri odstranjevanju posledic požara.

Trenutno najbolj potrebujejo oblačila, s katerimi bodo pomagale tudi humanitarne organizacije.

Foto: PGD Šmarje pri Jelšah