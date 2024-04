Povprečen Celjan je Ivan, ki vozi 10 let star avto

Kakšen je povprečen Celjan? Poglejte nekaj zanimivih statističnih dejstev.

Statistični podatki so izjemno zanimivi. Številke nam lahko razkrijejo presenetljive vpoglede v naše življenje in navade ter nam pomagajo bolje razumeti svet okoli nas. Tokrat smo v uredništvu Celjana pobrskali po bazah Statističnega urada Slovenije, kjer v podatkovni bazi SiStat hranijo milijardo podatkov. Izvedeli smo več o tem, kakšen je povprečen Celjan oz. Celjanka.

Dejstva minulih let v številkah

Lani je imela Mestna občina Celje 48.777 prebivalcev in se je po številu prebivalcev med slovenskimi občinami uvrstila na 5. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 514 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Celjanke so v povprečju starejše

V Sloveniji sta imeni Marija in Franc še vedno najbolj razširjeni, vendar se v zadnjem desetletju le redki starši odločajo zanju. Večina Marij in Francev v Sloveniji je rojenih pred letom 1970. Nasprotno s slovenskim povprečjem je v Celju najpogostejše moško ime Ivan, medtem ko je najpogostejše žensko ime v Celju, prav tako kot v slovenskem povprečju, Marija.

Povprečen Celjan je star 43 let, povprečna Celjanka pa šteje 46 pomladi, to statistično zanimivost pa potrjuje tudi dejstvo, da ženske v povprečju živijo dlje kot moški. Povprečna mesečna plača Celjana znaša 2.196 evrov bruto oziroma 1.409 evrov neto. Povprečna starost osebnih avtomobilov, ki jih vozijo Celjani, pa je 10 let in pol. Več o tem, koliko je v Celju avtov in celo traktorjev pa v Celjanu.