Poustvarili so utrip Tedna restavracij

Prvi Teden restavracij na prostem 1 od 3

Na Glavnem trgu so minulo soboto med 12. in 20. uro poustvarili utrip Tedna restavracij.

Obiskovalci so lahko vrhunske chefe iz izbranih TR restavracij spoznali v živo in okusili njihove jedi. Jedi so bile interpretacija sodobne kulinarike z avtorskim podpisom chefov za odlično ulično jed. Odlično ku

linarično izkušnjo je popestrila tudi vrhunska vinska spremljava, dogajanje pa je spremljala glasba in nagradne igre.

Če je bila hrana odlična, čeprav za nekatere posameznike predraga – »krožnik« je stal 8 evrov, pa so se ravno zaradi zelo velikega obiska pokazale pomanjkljivosti pri organizaciji. Na dogodku, ki naj bi trajal do 20. ure, je kar nekaj stojnic vse svoje zaloge do 15. ure že razprodalo. Obiskovalci, ki so prizorišče obiskali po prvih nekaj urah od začetka, so tako lahko okusili še bore malo. Ob 16. uri pa na glavni blagajni ni bilo mogoče na vrednostno kartico, na katero so sicer obiskovalci nalagali denar za hrano in pijačo, saj so lahko plačevali le z njo (stala je 2 evra), več naložiti niti denarja. »Vsega je zmanjkalo. Samo pijača se še dobi, vendar morate denar za to naložiti na drugi blagajni,« je bilo pojasnilo deklet, ki sta delali na glavni blagajni.