Pouk na daljavo: “Učitelji si želimo čim prej nazaj v šolo!”

Šolanje na daljavo. Z učitelji iz območja konjiške, zreške, vitanjske in oplotniške občine smo govorili o šoli v tem času. Kako poteka pouk v tem valu epidemije, kako uspešen je in kako so se morali sami prilagoditi novemu načinu dela?

Poučujejo na različnih šolah in različne predmete, vsem pa je skupno, da že zelo nestrpno pričakujejo vrnitev med prave šolske klopi.

Mag. Aleksandra Boldin, profesorica na Gimnaziji Slovenske Konjice:

“Poučujem zgodovino in sociologijo na Gimnaziji Slovenske Konjice; sem razredničarka v 4. letniku; opravljam tudi delo pedagoške vodje.

Zadovoljna sem z odzivom naših dijakov, ki so pri opravljanju nalog in zadolžitev vestni, poleg tega pa zelo ustvarjalni in inovativni. Večinoma so vešči uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije; poslužujemo se tudi sodelovalnega učenja.

Moj delovnik se začne zjutraj ob sedmih zjutraj in poteka po urniku; vendar pogosto tudi popoldne odgovarjam na sporočila dijakov. Ker sem tudi razredničarka, se s svojim razredom vsaj enkrat tedensko ‘srečam’ na video razredni uri, kjer naredimo tedensko analizo učnih rezultatov in šolskega dela.

Moram pa poudariti, da prav živi stik preko videokonferenc ohranja socialno bližino med dijaki in profesorjem ter nas vse skupaj hrabri, da se znova in znova trudimo v upanju, da se čim prej vrnemo v šolske klopi in za kateder.

Pouk na daljavo izvajam od doma; v prvem tednu (pred jesenskimi počitnicami) pa smo profesorji na naši šoli pouk na daljavo izvajali iz učilnic oz. kabinetov.

Moram reči, da smo se kar znašli in pouk na daljavo uspešno poteka. Vendar pa kljub temu ta pouk nikakor ne more nadomestiti pouka v učilnici na šoli. Dejstvo je, da bodo negativne posledice, predvsem zaradi daljše odsotnosti socialnih stikov; pa tudi primanjkljaji v znanju.

Najbolj pa nas skrbi, kako bo z maturo. Lani namreč ni bilo nobenega popuščanja oz. prilagajanja mature težki situaciji, v kateri so se znašli dijaki in šole. Žal odpadajo tudi aktivnosti, ki dijakom širijo obzorja in jih ni mogoče izpeljati na daljavo (mednarodni in drugi projekti, izmenjave, obiski kulturno-umetniških prireditev in drugih institucij, tekmovanja ipd.).

Šolanje na daljavo (sploh nenaden preskok z modela B v model D) nikakor ni nadomestek za kakovostno izobraževanje in uspešne rezultate znanja. Zavedam se resnosti situacije in spoštujem zaščitne ukrepe, vendar si čim prej želim nazaj v šolo, da premostimo negativne posledice šolanja na daljavo.”

Andrej Gumzej, učitelj na OŠ Loče:

“Poučujem predmet šport. Pouk poteka po ustaljenem urniku. Vsebine so prilagojene, tako da je možna izvedba tudi doma.

Učenci dobijo navodila v e-učilnici, kamor tudi oddajajo zahtevano gradivo oz. izpolnjene tabele.

Del pouka poteka tudi preko videokonference, kjer skupaj izvajamo krepilne gimnastične vaje, tabato, … Snemam in urejam video posnetke, saj si na ta način učenci lahko večkrat pogledajo vsebino oz. izvedejo naloge, ko jim to ustreza.

Največje težave so razpoložljivi rekviziti in površine, tu je potrebno malo improvizacije in dobre volje.

Upam, da se čim prej vrnemo nazaj v šolske klopi in telovadnice. V prvem valu so otroci v povprečju za 20 odstotkov povečali podkožne zaloge v samo treh mesecih. O tem se sedaj veliko govori in piše. Sami pa smo tisti, ki moramo za svoje telo nekaj narediti. Vsako vreme je primerno za telesno aktivnost, neprimerna so le neustrezna oblačila.”

Nina Razboršek, učiteljica na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica:

“Na šoli poučujem zgodovino in domovinsko in državljansko kulturo ter etiko in izbirne predmete.

Pouk seveda tudi pri teh predmetih poteka na daljavo. Trudim se, da bi učencem snov čim bolj približala, zato za učence v večji meri organiziram videokonference ali pa jim, če videokonference ni, pripravim videoposnetek z mojo razlago.

Delovnik je v dopoldanskem času enak kot bi bila v šoli, saj moram biti učencem na razpolago. Poleg tega pa so po urniku organizirane tudi videokonference. Pogosto se dogaja, da imam tudi v popoldanskem času še kakšno videokonferenco, če slučajno kdo od učencev potrebuje mojo pomoč.

Težave, s katerimi se srečujem, so povezane predvsem z organizacijo mojega dela, saj imam doma tudi prvošolca, ki potrebuje mojo pomoč. Naučiti sem se pa morala uporabe različnih spletnih orodij, za katere si nisem mislila, da jih bom morala znati.

Dejstvo je, da je nekaterim učencem takšen način dela všeč in so ga usvojili zelo hitro. Žal je pa precej tudi takšnih, ki so kljub vsej pomoči še vedno neodzivni in pri delu neuspešni. Na te učence, moramo biti še posebej pozorni.

Ker delo na daljavo niti približno ni enako delu v razredu, si želim, da se čim prej vrnemo v šolo. Nobena sodobna tehnologija ne more nadomestiti stika učitelja in učenca v razredu.”

David Voh, učitelj na OŠ Zreče:

“Na OŠ Zreče učim slovenščino, in sicer učence zadnje triade, tj. sedmega, osmega in devetega razreda. Omenjeno starostno skupino učim še pri vseh treh izbirnih šahovskih predmetih (osnove, kombinacije, strategije).

Kot ostali učitelji zadnje tedne delam na daljavo, torej pouk izvajam od doma. Moje službene obveznosti se dopolnjujejo še s starševskimi, saj imam tri hčere v osnovni šoli, od tega sta dve še na razredni stopnji (2. in 3. razred) in potrebujeta vsaj nekaj usmeritev in vzpodbude.

Kako se obnese moje delo na daljavo, bi lažje povedali tisti, ki jih učim, gotovo pa je delo na daljavo neprimerljivo s tistim v šoli. Trudim se – tudi s številnimi videokonferencami – da ohranjam vez z učenci, saj je prav “živa” beseda tisto, kar v tem času po mojem mnenju najbolj po-trebujejo. Učiteljeva razlaga, četudi prek zaslona, je vsaj nekakšen približek tisti v šoli. A ne le to – učiteljev pogled in njegova beseda, pa naj bo še tako preprosta, jim pomenita veliko.

Je pa to čas, naporen za vse – starše, učence in učitelje. Prav zato tudi sam nestrpno pričakujem vrnitev nazaj med šolske klopi, kamor tako učitelji kot učenci tudi sodimo.”

Rosana Buh, učiteljica na OŠ Vitanje:

“V petem razredu poučujem matematiko, naravoslovje in tehniko, družbo, gospodinjstvo, likovno umetnost, šport, glasbeno umetnost, matematiko v 6.razredu.

Izobraževanje na daljavo poteka z veliko mero kreativnosti, iznajdljivosti in posluha za učence. Trudim se pouk približati tistemu iz učilnice, a se zavedam, da ima pouk na daljavo tudi zaradi svoje specifike dela svoje prednosti in slabosti. Opora mi je fizično učno gradivo, videoposnetki in preostala gradiva na spletu, interaktivno učno gradivo, predvsem pa svoj mozaik v poučevanje doprinesejo videopovezave, da ne izgubimo tistega stika, ki smo ga vseeno tesno spletli v teh dveh mesecih. Tam največkrat začutiš, komu usvajanje znanja gre, kdo potrebuje pomoč in kdo se počuti popolnoma izgubljena. Predvsem za slednje moram biti najbolj subtilna.

V tem času smo vpeti v šolski proces od jutra do večera. Prilagajam se učencem in njihovim staršem, namreč, vsi učenci nimajo enakomerno izenačenih pogojev za šolsko delo doma. Ker pouk izvajam od doma, zahteva le-to veliko mero delovne in družinske organizacije, da vse vpe-te strani čutijo čim manjše posledice. A z medsebojno podporo in prisluhom sodelavcev, staršev in moje družine vem, da bomo iz te situacije potegnili najboljše, kar se da.

V tretjem tednu smo v glavnini dodobra ujeli šolski ritem. Moram pa tukaj poudariti zelo jasno: brez podpore staršev, ki so moja podaljšana roka doma, ne bi bili tako uspešni. In tukaj se jim iz srca zahvaljujem. Samo s konkretnim in iskrenim sodelovanjem lahko premikamo meje. In to je res lep občutek.

Učenci in učitelji spadamo v šolo. Pouk spada v šolo. Nobena aplikacija, spletno orodje ali IKT pristop ne morejo nadomestiti žive besede učitelja in sinergije, ki se spleta vsak dan v naši učil-nici. Mislim pa, da je preuranjeno delati zaključke o kvaliteti pouka na daljavo. To se bo poznalo čez čas. Tečemo na dolge proge. Drug ob drugem.”

