Po skoraj dveh mesecih sodelovanja v mednarodni žiriji in razstav je Potujoča galerija mladih ponovno v Celju. Na posebni svečanosti so za 20-letno sodelovanje in 4 mednarodne razstave urednika revije Likovni svet Mihaila Lišanina razglasili za častnega gosta Dzeržinska.