Pot pod konjiškim dvorcem Trebnik postaja lepša in bolj uporabna

Pot pod konjiškim dvorcem Trebnik dobiva novo, lepšo podobo. Še pomembneje pa je, da bo v prihodnje prijaznejša do uporabnikov. Občina Slovenske Konjice bo za naložbo odštela dobrih 33 tisoč evrov. Kot so poudarili, želijo, da na tem območju ne bo prihajalo več do spiranja makadamskih površin zaradi zalednih vod. Skupaj bodo sicer uredili 600 kvadratnih metrov površin. Poleg ureditve same poti s travnimi ploščami in z vgradnjo meteornih rešetk za zajem zalednih vod, pa projekt vključuje tudi dograditev parkirišča z opornim zidom in ograjo ob Trebniku. (Jure Mernik)