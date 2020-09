Pot med krošnjami v prvem letu z 220.000 obiskovalci

Ena največjih turističnih uspešnic v državi, Pot med krošnjami Pohorje na Rogli, je včeraj (20. septembra) praznovala prvi rojstni dan. V prvem letu si je vrhove pohorskih smrek ogledalo že več kot 220.000 ljudi (150.000 v tem koledarskem letu – do konca avgusta), in to kljub temu, da so vrata nove turistične atrakcije morali imeti zaradi ukrepov v času epidemije koronavirusa kar nekaj tednov zaprte.

Situacijo s koronavirusom so celo izkoristili, in sicer da so izvedli za letos načrtovano naložbo, gradnjo obljubljenega tobogana. Nova atrakcija je prav gotovo pozitivno vplivala na kasnejši obisk. 62-metrski cevast in vijugast tobogan je investitorje stal 120.000 evrov. V adrenalinskem spustu s 37 metrov visokega razglednega stolpa pa je do konca avgusta uživalo že več kot 40.000 obiskovalcev.

Foto: Tomo Jeseničnik za PMKP

Oglas