Pot med krošnjami na Rogli ponuja novo adrenalinsko doživetje – spust po vrtoglavem toboganu

Pot med krošnjami na Rogli od včeraj obiskovalcem ponuja posebno adrenalinsko doživetje – spust po dobrih 60 metrov dolgem vrtoglavem toboganu. Direktor podjetja dr. Jurij Gulič je med drugim povedal: “Gre za edinstveni primer adrenalinskega in obenem poučnega doživetja, saj vas tobogan z najvišjo lego nad 1.500 metrov nadmorske višine s stolpa popelje od vrha dreves pa skoraj do njegovih korenin, kar je gotovo novo izkustvo narave.” Prvi je sicer uradno tobogan preizkusil zreški župan mag. Boris Podvršnik, za njim pa so se spustili še ostali povabljenci. Spust po verjetno najvišje ležečem toboganu v državi sicer stane dva evra, traja pa približno 14 sekund.

Kaj so povedali tisti, ki so tobogan preizkusili in kakšen je obisk na lani jeseni odprti vseslovenski turistični uspešnici pa preverite v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

