Postajališča za avtodome v Šmarju in Rogatcu

Občini Rogatec in Šmarje pri Jelšah sta pristopili k urejanju parkirišč za avtodome. V obeh občinah se namreč zavedajo pomena turistov in so prepričani, da jim imajo kaj pokazati.

V Rogatcu bodo novo parkirišče za avtodome z oskrbovalno ploščadjo uredili pri Muzeju na prostem – načrtujejo postajališča za štiri avtodome, v Šmarju pri Jelšah pa pri športnem parku, kjer bo postajališče za pet avtodomov, urejenih pa bo še 56 parkirišč za osebna vozila.

Vrednost projekta za obe občini je dobrih 300 tisočakov, od tega je dobrih dvesto tisoč namenjenih občini Šmarje, Rogatcu pa nekaj manj kot 100 tisoč evrov. Za izvajalca del je bil v obeh občinah izbran Janko Orač, s. p., dela bodo predvidoma končana jeseni.

Kako bo postajališče izgledalo v Rogatcu, si lahko ogledate tukaj: skica rogatec