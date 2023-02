Pošta Slovenije prodaja poslovno stavbo na Krekovem trgu v Celju

Pošta Slovenije je objavila povabilo o oddaji nezavezujočih ponudb za nakup poslovne stavbe na Krekovem trgu v Celju. Zbiranje ponudb za prodajo stavbe v celoti bo še do 13. februarja potekalo na spletnem portalu NAI ponudba, v družbi pa so za STA pojasnili, da s tem sledijo strategiji upravljanja nepremičnin.

Kot so povedali na Pošti, strategija sledi ciljema učinkovitega upravljanja in optimizacije poštnega omrežja, sicer pa gre v tem primeru za fazo preveritve trga in zbiranje nezavezujočih ponudb, kar bo podlaga za poznejše odločitve v zvezi z morebitno prodajo.

Več kot tri tisoč kvadratov

Če bo do prodaje prišlo, nameravajo v poslovnih prostorih ostati do njene izvedbe oziroma najdlje še eno leto po njej, ko se bodo preselili na drugo lokacijo. Izjema so poslovni prostori poštne poslovalnice v pritličju, ki jih bodo v primeru prodaje dolgoročno najeli, tako da njihova osnovna dejavnost – ponujanje poštnih in ostalih storitev – ostaja na tej lokaciji, so dodali na Pošti Slovenije.

Nepremičnina sicer obsega nekaj več kot 3600 kvadratnih metrov poslovnih prostorov, v njej se nahaja tudi poštna poslovalnica, zemljišče pod in okrog stavbe ter dvorišče s parkirnimi mesti. Poslovne prostore trenutno skoraj v celoti zasedajo zaposleni s Pošte, delno pa so jih oddali v najem. Stavba je sicer sestavljena iz dveh delov, in sicer osnovnega objekta in dvoriščnega prizidka, na njej pa ima predkupno pravico Mestna občina Celje.

