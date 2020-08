Poslovno uspešen julij za Roglo in Terme Zreče

Na Rogli in v Termah Zreče so v letošnjem juliju ustvarili 24.375 nočitev, kar je 31 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dosegli so 77-odstotno zasedenost vseh Uniturjevih namestitvenih zmogljivosti ter realizirali kar 30 odstotkov več prihodkov od prodaje kot v juliju 2019.Po pričakovanjih so gostili največ slovenskih gostov, in sicer kar 91 odstotkov na Rogli oz. 94 odstotkov v Termah Zreče. “Izdaja turističnih bonov zagotovo pozitivno vpliva na povpraševanja in rezervacije tudi v Uniturjevih centrih. Število koristnikov le-teh se iz dneva v dan povečuje. V juliju se je odstotek gostov, ki so koristili slovenske turistične bone, gibal okoli 56 odstotkov,” so sporočili iz Uniturja.

Kljub dobremu poletnemu poslovanju pa izvršna direktorica Uniturja Barbara Soršak opozarja, da poslovnega zaostanka, ki so ga ‘pridelali’ spomladi, ko praktično tri mesece niso mogli delati, letos ne bo možno nadoknaditi. Se pa že intenzivno pripravljajo tudi na jesenske mesece in na zimo.

Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE.

Foto: Studio Fakin, Dan Briški, Izidor Kotnik

1 od 5

Preberite tudi:

Zreški Unitur lani prvič v treh letih obstoja zabeležil pozitiven rezultat

https://novice.si/page/zreski-unitur-lani-prvic-v-treh-letih-obstoja-zabelezil-pozitiven-rezultat/