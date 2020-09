Poslovni izziv družine Brdnik: Borovnice s Pohorja

Tadeja in Martin Brdnik imata na Planini pod Šumikom enega izmed najvišje ležečih nasadov ameriških borovnic. Z urejanjem stvari za nasad sta pričela že pet let nazaj. Sprva sta morala pripraviti zemljo, še posebej je pomembna njena kislost. »Da bi borovnice zares uspevale, mora biti zemlja rahla z dosti humusa in odcedna, da v njej ne zastaja voda. Zato smo zemlji primešali približno 1000 kubičnih metrov drugega materiala, torej žagovine, svežih sekancev iglavcev in šoto, ki smo jo pripeljali iz Litve,« dodaja Tadeja. Maja 2018 so s pomočjo sorodnikov in prijateljev posadili 2300 sadik ameriških borovnic. »To je največji nasad borovnic na tem delu Štajerske,« pojasnita Brdnika.

Sadike borovnic sta kupila v Sloveniji. »Ponosna sva na to, saj sva ena redkih v Sloveniji, ki imava slovenske sadike. Večina jih uvozi iz tujine.«

In kako so njuno idejo sprejeli ljudje? »Nad pozitivnim odzivom ljudi sva bila zelo presenečena. Vse skupaj je prekosilo najina pričakovanja. Vesela sva, da so ljudje prepoznali, da to za naju ni zgolj posel. To sva midva, v ta nasad sva vložila dušo in srce, saj to resnično delava z ljubeznijo. Ljudje so prepoznali najino zgodbo,« odzive kupcev opiše Tadeja.

In kakšne borovnice so najboljše?

»Nam so najboljše sveže ohlajene na 4 °C. Uporabljamo pa jih tudi za marmelade, razna peciva, zavitke in torte,« pove Tadeja. Sicer pa so jagode ameriških borovnic tudi zelo zdrave: »Spodbujajo izločanje sline in pomagajo pri prebavi. Velika vsebnost kalija v jagodah vpliva na izločanje vode iz organizma. Delujejo razkuževalno, poleg tega varujejo stene ožilja. Uživanje borovnic lajša težave pri ledvenih kamnih, vnetju mehurja, črevesnih vnetjih, hemoroidih. Sveži borovničev sok je dobro razkužilo za ustno votlino in grlo. Poseben pomen imajo borovnice tudi pri lajšanju težav sladkornih bolnikov, saj imajo naravno barvilo mirtilin, ki omejuje in znižuje vrednost sladkorja v krvi.«

Več o tem, kje kupiti ameriške borovnice in kakšne načrte za v prihodnost imata Brdnika, pa v septembrski številki Bistriških novic.