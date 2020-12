Poslovil se je Arpad Šalamon

V začetku septembra letos je likovni pedagog, slikar in grafik iz Slovenskih Konjic, Arpad Šalamon, dopolnil častitljivih 90 let. Ta konec tedna se je od nas za vedno poslovil.

Ob svojem jubileju je bil še vesel, da je jubilejno razstavo pripravil v Slovenskih Konjicah. “V življenju je zelo pomembno delo. Ustvarjanje. In da misliš s svojo glavo,” je povedal v septembrskem intervjuju za lokalni časopis NOVICE. “Ustvarjati pomeni dvakrat živeti!” je bil njegov priljubljeni citat nekega francoskega misleca.

Kratek življenjepis

Arpad Šalamon se je rodil leta 1930 v Subotici madžarskim staršem. Tam je končal učiteljišče. Od leta 1950 je živel v Sloveniji. Diplomiral je na Pedagoški akademiji v Ljubljani pri prof. Dragu Vidmarju in Zoranu Didku. V 50-ih letih je bil eden od prvih učiteljev moderne likovne vzgoje v Prekmurju. Likovno in tehnično vzgojo je poučeval v Prekmurju in v Velenju. Na zavodu za celjsko regijo je bil inšpektor za likovni pouk.

Po upokojitvi se je preselil v Slovenske Konjice, ko je spoznal svojo ženo Hedo. Še intenzivneje se je začel ukvarjati z likovnim ustvarjanjem, še posebej z grafiko. Sicer pa se njegovo ustvarjanje kaže tako v slikarstvu in grafiki kot tudi ekslibrisih. Velja za enega najbolj aktivnih ustvarjalcev ekslibrisov na svetu, saj so njegovi grafični odtisi v arhivih knjižnic, galerijah in zbirkah po vseh celinah.

Arpad Šalamon je bil član Društev Ex Libris Slovenije, KBK Madžarske, Srbije, Češke, Poljske in Kitajske. Vpisan je v enciklopedijo likovnih umetnikov Madžarske in enciklopedijo likovne umetnosti Južne Madžarske. Bil je član Lions kluba, častni član Društva upokojenih pedagoških delavcev Slovenije in častni član Društva modelarjev v Velenju. Prav tako je član Vizije, društva gibalno oviranih oseb, ter Sožitja, društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Svoje znanje z ljubeznijo in žarom je z ljubeznijo prenašal na mlade generacije.

Njegov odhod bo povzročil veliko praznino na umetnostnem področju in tudi v srcih bližnjih in številnih prijateljev. Naj počiva v miru.

