Poslavlja se uspešna generacija konjiških gimnazijcev

V letošnji generaciji konjiških gimnazijcev ni zlatih maturantov. Od 40-ih jih je maturo v prvem roku opravilo 37, šestim je naziv zlati dijak ušel za las, kar 21 pa jih je pri posameznih predmetih doseglo nadpovprečne rezultate. Trideset jih je prejelo certifikat tujega jezika na B stopnji. Po besedah ravnateljice Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče Jasmine Mihelak Zupančič razlogov za zadovoljstvo veliko. »Naši gimnazijci so pri vseh obveznih predmetih dosegli nadpovprečne rezultate, pri nekaterih predmetih celo so dijaki dosegli popoldne točke. To je vnovičen dokaz, da smo kakovostna gimnazija,« je na dopoldanski svečani podelitvi maturitetnih spričeval in srebrnikov z osebnimi imeni dijakov poudarila Mihalak-Zupančičeva. Maturantom, njihovim staršem in profesorskemu zboru se je zahvalila za dobro sodelovanje, mladim zaželela uspešno nadaljevanje študija in jih pozvala, da se kot strokovnjaki vrnejo v domače okolje. Predvsem pa jim zaželela zabavne počitniške mesece, letošnje bodo daljše kot sicer. (Nekaj foto-utrinkov v spodnji galeriji).

1 od 7