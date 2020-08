Poslanec Bojan Podkrajšek: “Trgovine ob nedeljah naj bodo zaprte.”

S konjiškim poslancem Bojanom Podkrajškom iz Slovenske demokratske stranke (SDS) smo se pogovarjali o aktualnih temah na lokalni in državni ravni.

V Sloveniji razmere glede novega koronavirusa kljub uradnemu preklicu epidemije ostajajo negotove. Smo priča že drugemu valu?

Res je, razmere so negotove. Prebivalstvo se je sprostilo, vrstijo se druženja, meje so ponovno odprte, mask vsi ne uporabljajo dosledno… Od nas vseh je odvisno, kakšna bo jesen. Jaz upam na najboljše.

Mobilna aplikacija za spremljanje stikov z okuženimi s koronavirusom in nadzor karantene je po mnenju nekaterih poskus masovnega nadzora, ki je evropski pravni kulturi in pravnemu redu tuje in zato nesprejemljiv. Zakaj zagovarjate aplikacijo?

Mobilno aplikacijo potrebujemo zato, ker je namenjena zaščiti posameznika in doslednemu izvajanju ukrepov. Virus se hitro širi in razvija, zato ga je ob neupoštevanju priporočenih ukrepov težko množično zaustaviti ali vsaj omejiti.

Zagotovo ste pozorno spremljali, kako so se v pomladnih mesecih z epidemijo soočali v konjiški, zreški in vitanjski občini.

Zelo pozorno sem spremljal dogajanje v vseh treh občinah in širše. Zato lahko izrečem iskreno zahvalo vsem trem županom, štabom Civilne zaščite, zdravstvenim delavcem, gasilcem in vsem, ki so dnevno delali strokovno in za dobrobit prebivalstva. Zahvala gre tudi občankam in občanom, ki so dosledno upoštevali ukrepe.

Epidemija spreminja oziroma poslabšuje socialno sliko tudi v krajih Dravinjske doline. Kako kot poslanec pomagate?

Vlada se je že na dan zaprisege sestala na svoji prvi seji in ugotovila, da je pred njo eno izmed najtežjih obdobij v vsej zgodovini naše države. Tudi sam se spomnim številnih klicev, pisanja, obupa, slabe volje in iskanja rešitev… Bil sem v kontaktu s podjetji in občani, ki so potrebovali pomoč, tudi njihove predloge in možne rešitve sem upošteval ter jih posredoval naprej, saj smo poslanci sodelovali pri pripravi vseh zakonov Covid -19. Trudil sem se, da v tej situaciji nihče ni bil in tudi v prihodnje ne bo pozabljen, saj se zavedam svoje naloge in odgovornosti do občank in občanov vseh treh občin.

Med epidemijo so bile razmere najbolj kritične v nekaterih domovih za ostarele, v konjiškem Lambrechtovem domu k sreči niso imeli okužbe, a se bojijo, kako bo v prihodnje. V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so kritični do države, ki domove za ostarele sili, da postajajo negovalne bolnišnice, za kar nimajo niti prostorskih niti kadrovskih pogojev. Kje vi vidite rešitve?

Domovi za ostarele so bili in še ostajajo najbolj izpostavljeni. V Lamrechtovem domu so izjemno težko nalogo opravili z odliko. Zahvala gre vodstvu in seveda vsem zaposlenim, ki so se trudili za oskrbovance, pa tudi stanovalcem samim njim ter njihovim svojcem za dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov. Zaradi pomanjkanja prostorskih in kadrovskih pogojev nas prav epidemija opozarja, da bomo morali na tem področju veliko spremeniti. Od leta 2009 nismo v Sloveniji zgradili nobenega novega doma za ostarele, zato bomo morali veliko denarja nameniti za gradnjo in obnovo domov za starejše. Ti bodo morali biti zgrajeni tako, da se bodo tako stanovalci kot zaposleni lahko varno soočali z epidemijo in jo uspešno premoščali.

Potem ko je Državni zbor odločanje o zaprtju trgovin ob nedeljah preložil na jesen, je vlada odpravila prepoved nedeljskega zaprtja, kar pomeni, da trgovine ob nedeljah lahko znova obratujejo. Kakšno je vaše stališče?

Vlada je odpravila določitev obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh, ki ga je zaradi zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19 tudi sprejela. Zakon bo dobil zeleno luč predvidoma jeseni. Sam zagovarjam mnenje, da naj bodo ob nedeljah trgovine zaprte z izjemo v turističnih krajih. (Intervju si v celoti preberite v tiskani izdaji NOVIC).