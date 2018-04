Poslanci SDS, SD in DeSUS z obstrukcijo preprečili obravnavo predloga zakona o sanaciji Celjske kotline

Poslanci SDS, SD in DeSUS so z obstrukcijo seje odbora danes preprečili obravnavo predloga zakona o sanaciji posledic čezmerne obremenitve okolja na območju Celjske kotline.

Opozorili so na nesorazmerno veliko število poslanskih predlogov zakonodajnih sprememb.

Prvopodpisana pod predlog zakona Janja Sluga (SMC) jim je odgovorila, da gre za interventni zakon, ki ga je treba takoj obravnavati. “To, kar tu gledamo zdaj, je neodgovorno in kaže, da njihovi nameni, ki govorijo o zastopanju volivcev, niso iskreni,” je ocenila ravnanje poslancev, ki so obstruirali sejo. Ker po odhodu poslancev treh skupin odbor ni bil več sklepčen, so sejo prekinili, nejasno pa je, ali bodo v tem mandatu še nadaljevali z obravnavo predloga.

Sluga je želela s predlogom zakona sicer vzpostaviti soodgovornost države, lokalnih skupnosti in glavnega onesnaževalca, da pripravijo, izvajajo in sofinancirajo program ukrepov za sanacijo Celjske kotline. V predlogu zakona so bili podrobneje opisani splošni in specifični ukrepi za sanacijo, poudarek je bil na onesnaženi zemlji na otroških igriščih in spremljanju zdravstvenega stanja otrok. (vir: sta)