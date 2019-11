Poskrbimo za zdravo hrbtenico

Da bi preprečili bolečine v hrbtenici, lahko veliko naredimo sami. Sodoben način življenja s prevladujočim sedečim življenjskim slogom in pomanjkanjem gibanja ter čezmerne psihične in fizične obremenitve pripomorejo k temu, da število ljudi z bolečinami v ledvenem delu hrbtenice narašča.

Znano je, da se večina ljudi vsaj enkrat v življenju spopade z bolečino v ledvenem ali vratnem delu hrbtenice, pri kroničnih težavah pa so bolečine povezane z daljšo odsotnostjo z dela in na splošno zmanjšano kakovostjo življenja.

Veliko lahko naredimo sami!

Pogosto moramo zaradi bolečine v križu obiskati zdravnika, vendar se je pomembno zavedati, da lahko vsak posameznik veliko naredi sam, da prepreči nastanek bolečine v križu.

Človek je bil ustvarjen za gibanje, zato je nujno potrebno, da smo vsak dan kar se da telesno aktivni. Hrbtenico obdajajo mišice, ki z vsakodnevnim sedenjem in nedejavnostjo na dolgi rok ne opravljajo več svoje naloge, saj postanejo ohlapne – takšna hrbtenica je dodatno podvržena nastanku bolečine v križu.

Učinkovita preventiva

S pravilnim in rednim izvajanjem vaj ohranjamo zdravo hrbtenico, vendar pa žal rezultatov in zmanjšanja bolečin ne smemo pričakovati prehitro. Učinek vaj s poudarkom na stabilizaciji mišic trupa in mišic medeničnega dna se začne kazati po šestih mesecih redne, pravilne in stopnjevane vadbe, nato pa je treba nadaljevati z izvajanjem vaj, da mišice ohranjajo pridobljeno moč in vzdržljivost.

Na nastanek bolečine v križu vsekakor ne vpliva samo izvajanje vaj, ampak tudi splošna telesna dejavnost posameznika ter različni nepravilni položaji telesa, nenadni sunkoviti gibi, nepravilno dvigovanje težjih bremen, ponavljajoči se gibi, nepravilno in dolgotrajno sedenje, nezadostna hidracija, druge slabe navade in stres.

Vse to pa so dejavnosti, na katere imamo praviloma vsak dan posebej možnost vplivati.

Bi želeli izvedeti več?

V Centru za krepitev zdravja se zavedamo, da je bistveno bolje preprečevati kot zdraviti, zato želimo vsem ponuditi priložnost, da pridobijo znanje in praktične izkušnje o tem, kako lahko sami delujejo ustrezno preventivno in tako zmanjšajo nastanek bolečin v križu.

S tem namenom izvajamo delavnico Zdrava hrbtenica, ki jo vodi diplomirana kineziologinja ali diplomirana fizioterapevtka.

PROSTA TERMINA V MESECU DECEMBRU za zdravo hrbtenico:

– četrtek, 5. 12., ob 15. uri,

– sreda, 11. 12., ob 17. uri.

Če se želite prijaviti na delavnico ali izvedeti več, pokličite na telefonsko številko 03 758 17 38 ali e-mail: ckz@zd-slovenskekonjice.si.

(Nastja Sojč, dipl. fizioterapevtka v Centru za krepitev zdravja Slovenske Konjice, za lokalni časopis NOVICE)