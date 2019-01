Poskočni ustvarjali s priznanim slikarjem iz Slovenskih Konjic

Poskočni muzikanti so konec januarja predstavili novo pesem z naslovom Srce le eno v nama bije. Tokrat so zajadrali v bolj mirne vode narodno zabavne glasbe. Upajo, da bodo s pesmijo mladoporočencem še polepšali najlepši dan ter raznežili vse zbrane. Skupaj s pesmijo so predstavili še nov videospot, ki ga je režiral Igor Pečoler, v njem pa so predstavljene tri prisrčne zaroke. V videospotu so nastopili njihovi prijatelji, med njimi tudi igralci amaterskih gledališč.

V videospotu prav posebno zgodbo slika Milan Lamovec – DIDI iz Slovenskih Konjic. Glasbo in aranžma je kot v večino njihovih narodno zabavnih skladb prispeval Poskočni Martin Juhart, besedilo je napisal Aleksander Jež.

Akademski slikar Didi je dolgoletni član Društva likovnikov in fotografov Konjice ter s svojim bogatim znanjem dolgoletni uspešni mentor konjiških likovnih ljubiteljev. Leta 2014 je prejel kulturno nagrado za 40 let izjemno uspešnega likovnega ustvarjanja in ustvarjalni opus, ki je dal neizbrisen pečat Slovenskim Konjicam.