Porova enolončnica

Sestavine za dve osebi:

200 g pora

1/2 kg krompirja

1/2 l vode

žlica masla

žlica domače vegete ali pol jušne kocke

sol in poper

Priprava:

korak:

Por temeljito operemo, pogledamo tudi med liste, če niso med njimi sledi zemlje, nato ga narežemo na kolobarje. Krompir olupimo in ga na drobno narežemo.

korak:

V lonec na stopljeno maslo stresemo por in ga na hitro med mešanjem malo popražimo. Dodamo narezan krompir in vodo. Nato posolimo in dodamo žlico jušne zelenjave oz. domače vegete ali pa jušno kocko, vse skupaj premešamo, pustimo da zavre in kuhamo na malem ognju toliko časa, da se krompir skuha.

korak:

Ko sta krompir in por kuhana, ju s tlačilko pretlačimo, vendar ne preveč temeljito, da še vedno lahko okusimo posamezne koščke pora. Na koncu jed še popramo in postrežemo.

Ta okusna in zdrava zelenjavna poslastica je enostavna za pripravo. Por spada med čebulnice, je naravni diuretik, bogat je z vlakninami, zato pospešuje prebavo. Poleg vitaminov C in B6 ter mineralov magnezija, železa in kalcija, vsebuje še druge antioksidante, ki pomagajo pri preprečevanju kardiovaskularnih in rakavih obolenj.

Tisti, ki želijo bolj nasitno jed, lahko v zelenjavno enolončnico dodajo na kolobarje narezano kuhano kranjsko klobaso.