Por režemo, ne pulimo

Obstaja več sort porov, ki pa jih razdelimo na letni in zimski por. Zimski je bolj čokat in dobro prenaša nizke temperature. S setvijo obeh vrst si zagotovimo svež pridelek direktno iz vrta 365 dni v letu Por je široko uporaben v kulinariki in zato tudi precej pogost tudi na vrtovih.

Poletni por sejemo v februarju in marcu, zimskega pa v mesecu maju. Seme kali kar dolgo, 2-4 tednov. Ko semena vzklijejo, jih ne redčimo, temveč pustimo v malih šopkih. Tako jih v skupkih presajamo na vrt.

Letni por presajamo konec marca in v aprilu; zimskega v juniju, ko listi sadik dosežejo višino 15-20 cm. Presajamo v skupkih, tako kot smo por sejali. Razdalja med posameznimi skupki naj bo 20-25 cm. Če ga sadimo posamezno (ne v skupkih), je razdalja manjša.

Por v skupkih na vrtu zavzame nekaj več površine, kot če ga gojimo v ravnih vrstah, zato je med njim malo manj prostora za mešane posevke. Še vedno pa se kot čebulnica se na vrtu ujame s korenčkom, solato, zeljem, ohrovti … Najbolje uspeva skupaj s korenčkom, ki ga jeseni ščiti pred škodljivcem porovo zavrtalko.

Pri pobiranju pridelka, pora ne izpulimo iz zemlje celega, temveč ga odrežemo tik nad tlemi. Por se obnovi in zraste na novo. Iz ene rastline dobimo 2-3x več pridelka in zmanjšamo površino potrebno za vzgojo pora.