»Popraznični« očiščevalni smoothie

Zelena listnata zelenjava vsebuje veliko antioksidantov, vitaminov, mineralov in prehranskih vlaknin, ki pospešujejo prebavo. Deluje protivnetno in poveča raven klorofila, kar telesu pomaga pri izločanju toksinov.

Potrebujemo:

1 skodelico špinače

1 skodelico mete

Šopek peteršilja

Sok 1 limone

polovico olupljene kumare

1 žlico naribanega ingverja

Steblo zelene

1 žlico lanenih semen

Oprano in narezano zelenjavo damo v mešalnik, ali uporabimo paličnega. Če želite redkejši smoothie, dodajte vode. Postrežemo v steklenem kozarcu in povrhu posujemo lanena semena.

Smoothie za razstrupljanje in krepitev imunskega sistema

Za pripravo razstrupljevalnega smoothija, ki poskrbi tudi za krepitev imunskega sistema, potrebujemo eno banano, 2 dl koksove vode, sok polovice limone, eno pest svežega peteršilja, en ščepec kurkume in majhen košček svežega ingverja. Za poživitev smoothija lahko dodamo tudi eno pest kodrolistnega ohrovta ali špinače.

Smoothiju lahko dodamo ščepec kajenskega popra, ki pomaga pri prečiščevanju ožilja, spodbuja delovanje prebavnih organov in je odlično živilo za hujšanje, saj pospešuje izgorevanje maščob in ovira kopičenje maščobnih celic v telesu.

Agrumi (limona, limeta, pomaranča, grenivka) vsebujejo snovi, ki aktivirajo razstrupljevalne encime v jetrih in imajo ključno vlogo pri razstrupljanju našega organizma. Banane so bogate z magnezijem, železom, beta karotenom in vitaminom C, ki ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju zdravega imunskega sistema. So pa tudi odličen vir kalija, ki nas napolni z energijo in spodbudi ledvice k delovanju ter izločanju odpadnih snovi.