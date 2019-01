Popolna prepoved obiskov: Za takšen ukrep se v Celju ne odločijo pogosto

V Splošni bolnišnici (SB) Celje je do zaključka naše redakcije, v ponedeljek, še vedno veljala popolna prepoved obiskov. Ker se za tak ukrep v bolnišnici ne odločajo ravno pogosto, smo jih povprašali, kako je sedaj s tem in kakšni so razlogi za takšno odločitev. Kot so nam potrdili v Službi za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v SB Celje, je popolna prepoved obiskov v bolnišnici redek ukrep, ko na podlagi spremljanja števila obolelih v populaciji in znotraj bolnišnice ocenijo, da bi lahko obiskovalci predstavljali dodatno tveganje za hospitalizirane paciente.

Osnovni higienski ukrepi

Ob zaznavi večjega števila pacientov, obolelih z gripo in gripo podobnimi obolenji, so sprva omejili obiske na eno zdravo osebo, a ker je kljub temu število obolelih še vedno naraščalo, so se odločili za popolno omejitev obiskov. Svojci lahko v izjemnih primerih kljub prepovedi obiskov po predhodnem dogovoru z lečečim zdravnikom pridejo obiskat bolnega svojca.

»Stanje obolevnosti spremljamo dnevno, za preklic ukrepa pa se odločimo, ko število obolelih pade na tako mejo, za katero ocenimo, da več ne predstavlja tveganja,« pojasnjujejo. Vse, ki vstopajo v bolnišnico, pa opozarjajo na pomembnost izvajanja osnovnih higienskih ukrepov, kot je umivanje ali razkuževanje rok, ter higieno kašlja. V primeru, da ob prihodu v bolnišnico kašljate in smrkate, uporabite zaščitno masko in zaposlene zdravstvene delavce opozorite na obolenje.