Popoldne je na Opekarniški cesti v Celju zagorelo v eni izmed sob večstanovanjskega objekta. Posredovali so celjski poklicni gasilci ter gasilci PGD Celje Gaberje. Iz objekta so umaknili 6 stanovalcev in 2 psa ter prostore prezračili in pregledali. Stanovalce so pregledali tudi reševalci, vendar nihče ni bil ranjen.

