V skakalnem centru Kalše pri Šmartnem na Pohorju bo popoldne tradicionalna meddruštvena tekma Skoki Šmartno 2024. Tekmovalci in tekmovalke se bodo pomerili v več kategorijah – od začetnikov do veteranov. In to na vseh treh skakalnicah.

Poskrbeli bodo tudi za pogostitev in srečelov. (B. P.)