Poostreni nadzor hitrosti po državi

Začenja se enotedenska preventivna akcija za zmanjševanje hitrosti na naših cestah. Do 23. aprila bodo policisti po vsej državi pogosteje merili hitrost, ki je glavni vzrok za prometne nesreče, saj se zaradi prehitre vožnje zgodi vsaka peta, v kar 37 odstotkih pa je neprilagojena hitrost botrovala smrtnim izidom.

Največ povzročiteljev je iz skupin mladih voznikov (do 24 let in do 34 let), ki povzročijo več kot polovico nesreč, najpogostejši smrtni primeri so na cestah izven naselja in sicer med 11. in 12. uro ter med 21. in 22. uro, večinoma ob koncu tedna.

Policisti so med osnovne naloge zadali zmanjševanje hitrosti na naših cestah, zato je v prihodnje še pričakovati tovrstne nadzore. V petek napovedujejo tudi maraton nadzora hitrosti, ki bo del vseevropske akcije.

PŠ