PONIKVA Slomškov dan v nedeljo z manj obiskovalci

V nedeljo bo na Ponikvi znova Slomškov dan, že sedemnajsti po vrsti. Prirejajo ga Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), Slovenski katehetski urad in Župnija Ponikva.

Običajno se ga udeleži okoli 2000 obiskovalcev, tokrat jih bo zaradi znanih razmer bistveno manj. Gre za tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov, staršev in otrok, tokratno srečanje nosi naslov Domovini hvala, ljubezen in pomoč.

Uvodno predavanje bo pripadlo literarnemu zgodovinarju dr. Kajetanu Gantarju (na fotografiji), ki mu bodo podelili naziv častnega člana DKPS, spregovoril pa bo na temo Pedagoški eros med včeraj in danes. Slomškova priznanja sicer prejmejo Rebeka Kenda, Alojz Grahor in Ines Štular. Maševanje na Ponikvi bo vodil dr. Ivan Štuhec.

»Ne bi naštevala Gantarjevih zaslug, preveč jih je. Je skromen in neopazen, kot jih je na ulici veliko, a ob srečanju se spremeni v neizčrpno reko zunanja in modrosti. Je klasični filolog in celostno razvita osebnost, ki pozna človekovo razmišljanje v dobrem in slabem. Njegov ustvarjalni opus pa je neizmeren«, je o novem častnem članu DKPS dejala predsednica društva Marija Žabjek.

