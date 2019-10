Ponedeljek, 28. oktober – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Kmetijska svetovalna služba Slovenska Bistrica prireja dopoldne predstavitev razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer razpis POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2019. Javni razpis ponuja nepovratno finančno podporo mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Na razpolago je 15 milijonov EUR nepovratnih sredstev, upravičenci so mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Razpis bo predstavila specialistka za razvoj podeželja: FELICITA DOMITER.

* Krajevna organizacija borcev za vrednote NOB Zgornja Bistrica prireja popoldne pri spomeniku NOB v Visolah spominsko slovesnost ob 1. novembru – dnevu spomina na mrtve. Pri spomeniku bodo položili cvetje, prižgali svečke in se spomnili vseh, ki so dali življenja v narodnoosvobodilni in osamosvojitveni vojni za Slovenijo.

* Popoldne bo v celjski knjižnici recital ob 150-letnici smrti Simona Jenka in 140-letnici rojstva Josipa Murna.

* Predavanje Tadeja Pretnerja po priročniku Kako spremeniti tok usode? Bo nocoj v knjižnici v Slovenski Bistrici.

* V knjižnici Vojnik danes prirejajo pravljično ustvarjanje za otroke na temo Noč čarovnic.

* V Gasilskem domu Dobrina danes pripravljajo družabne igre za počitnikarje.

* Počitnice bodo zanimive tudi v Rogaški Slatini. Brezplačne počitniške dejavnosti bodo v Kulturnem centru potekale do srede.

V dvorani Janina bodo do srede brezplačne športne aktivnosti. Popoldne otroško kuharsko delavnico pripravljajo v kuhinji Društva kmetic Ajda v Šmarju pri Jelšah.