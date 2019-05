Ponedeljek, 27. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Hoja med krošnjami je projekt, ki bo že letos obogatil turistično ponudbo na Rogli. Zrečani pri tem sodelujejo z nemškimi partnerji in danes dopoldne bodo položili temeljni kamen. Zreški župan mag.

* Na občini Slovenske Konjice so se skupaj s svetnicami in svetniki odločili, da pristopijo k izvedbi participativnega proračuna. V proračunu Občine bodo tako v naslednjih treh letih za participativni proračun namenili največ 1 odstotek proračuna občine, skupno torej 300 tisoč evrov.

S participativnim proračunom imajo občanke in občani priložnost predlagati nekaj, za kar si želijo, da bi se v občini oz. njihovem kraju uresničilo – drevi bodo zadevo predstavili v dvorani Konjičanka, jutri v domu krajanov v Tepanju, v petek pa še v loškem kulturnem domu.

* Izredna skupščina Športne zveze občine Slovenske Konjice bo drevi v dvorcu Trebnik. Osnovni namen je oživitev že obstoječe zveze, saj si tako konjiški Zavod za šport kot društva želijo krepitve področja športa na vsebinski in strokovni ravni. Ena od današnjih točk dnevnega reda je tudi izvolitev organov zveze.

* Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica prireja letos že 25. akcijo ocenjevanja urejenosti okolja Zlata vrtnica 2019. Akcija traja od maja do sredine avgusta. Za sodelovanje v akciji se lahko z izpolnjeno prijavnico in priloženimi fotografijami okolja prijavijo kandidati s sedežem ali stalnim prebivališčem na območju občin Sl. Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Kandidate lahko predlagajo tudi turistična društva in vodstva krajevnih skupnosti. Prijave sprejemajo na TIC-u v Sl. Bistrici.

* V grajski pristavi v Rogatcu bo zvečer delavnica o ponovni porabi, okoljski ozaveščenosti obnovljivih virih in pozabljenih popravilih.