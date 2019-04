Ponedeljek, 22. april – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Na velikonočni ponedeljek, dan po prazniku velike noči, se verniki spominjajo Jezusovega prikazovanja. V spomin na ta dogodek se bodo verniki že tradicionalno zbrali pri cerkvi Sv. Vida na Hudinji nad Vitanjem. Po maši bo potekal tradicionalni izbor največjega, najmanjšega in najlepšega pirha.

* Blagoslov motorjev in motoristov bo dopoldne pri cerkvi sv. Križa v Rogaški Slatini. Dogodek, ki vsako leto privabi več tovrstnih jeklenih konjičkov in njihovih voznikov, je tudi prava paša za oči. Po blagoslovu motoriste čaka še druženje in okrepčilo.

* V dvorani zdraviliškega doma na Dobrni bosta v okviru Festivala Emars popoldne nastopila St. Peter’s Euro tour band z Nove Zelandije ter domača zasedba Sončnice.

* Današnji praznični ponedeljek bo v Kozjem športno obarvan. V športnem parku bo turnir v malem nogometu, v večnamenski dvorani pa v badmintonu. Na bližnjem Pilštanju organizirajo še velikonočni turnir.

* Ob 165-letnici rojstva Antona Bezenška Turistično društvo Frankolovo popoldne pripravlja pohod po Tončkovi poti. Udeleženci se zberejo v parku pri Graščini na Frankolovem.

* Pohodniki se bodo zjutraj iz Oplotnice podali na 26. tradicionalni pomladanski planinski pohod k Črnemu jezeru na Pohorju. Zmerne hoje bo za pet do šest ur, vse zbrane prostovoljne prispevke pa bodo namenili za obnovo koče na Pesku.

Na velikonočni rekreacijski pohod na Brinjevo goro pa se bodo dopoldne iz Zreč odpravili tudi člani Območnega društva invalidov Dravinjske doline.

* Turistično društvo Zgornja Ložnica prireja 13. velikonočni pohod po poti Lovra Stepišnika.