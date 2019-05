Ponedeljek, 20. maj – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* V Rogatcu tudi danes nadaljujejo z aktivnostmi ob tednu družine. Popoldne pripravljajo potep po kraju in dvorcu Strmol. Za družine ta teden vrata brezplačno odpira tudi grad Podsreda. Brezplačni ogledi so možni do srede.

* Društvo invalidov Črešnjevec prireja opoldne prireditev, posvečamo medgeneracijskemu sodelovanju na področju ljudske umetnosti, ustvarjalnosti in ročnih spretnosti starejših, invalidov in otrok. Po kulturnem programu bo odprtje razstave, obiskovalci bodo lahko tudi sodelovali pri izdelavi preprostih izdelkov ljudske obrti.

* Društvo za aktivno preživljanje prostega časa v Kulturnem domu Vojnik drevi prireja delavnico za izvedbo kariernega načrta.

* Knjižnica Josipa Vošnjaka prireja Dan knjižnice. Pred knjižnico bodo postavili stojnice, kjer bodo predstavili delovanje, poudarek bo na področju domoznanstva. Hkrati bo praznovanje zaznamovano z izdajo zbornika Knjižnice ob 150-letnici čitalnice na Slovenjebistriškem.

* Knjižnica Slovenska Bistrica prireja nocoj literarni večer z Mojco Širok. (Mojca Širok je novinarka in pisateljica. V bogati televizijski karieri je bila novinarka v zunanjepolitični redakciji in dolgoletna dopisnica iz Italije in Vatikana. Za svoj literarni prvenec, kriminalni roman Pogodba, je prejela knjižno nagrado modra ptica. Prireditev se vključuje v projekt Vošnjakova bralna značka za odrasle – Sezona umorov.)

* Predavanje kluba Gaia o boleznih in škodljivcih bo nocoj v prostorih šole v Šmartnem na Pohorju.

* Predavanje ‘Izštekani najstniki in starši, ki štekajo’ bo popoldne v sušilnici v Bistrici ob Sotli. Predavanje za starše pripravljata dr. Albert in Leonida Mrgole.