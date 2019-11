Ponedeljek, 11. november – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Še ta teden bo zaradi prenove zaprt mejni prehod za mednarodni promet Imeno. Med obnovo je neprekinjeno odprt mejni prehod Sedlarjevo.

* Na celjskem sodišču se nadaljuje sojenje za smrt dveh mladih AMZS-jevcev v Bolski.

* Natanko ob 11. uri in 11 minut se začne v Slovenski Bistrici Martinovanje. Na Trgu svobode so postavili stojnice, kjer se bodo predstavili vinogradniki in gostinci, ki bodo ponujali mlado vino in kulinarične dobrote. Osrednji dogodek z bogatim kulturnim programom in blagoslovom vina bo popoldne. Za zabavo in glasbo bodo poskrbeli člani ansambla Žargon.

* Tradicionalen krst mošta prireja tudi Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane, prav tako začno ob 11. uri in 11 minut.

* ‘O Martinu in vinu’ bodo zgodaj zvečer govorili v knjižnici v Šmarju pri Jelšah. Pripravljajo namreč potekal pravljični večer za odrasle.

* Astrološko društvo Kosci na Mestnem trgu v Šentjurju popoldne pripravlja opazovanje prehoda Merkurja preko Sonca.

* Popoldne bo v celjski knjižnici Marija Merljak predavala o martinovem in zdravi jesenski prehrani.

* Knjižnica Vojnik je popoldne znova rezervirana za otroško ustvarjanje in pravljično doživljanje.