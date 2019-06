Ponedeljek, 10. junij – kaj se danes dogaja na Štajerskem?

* Pripovedna kultura v prostoru je naslov mednarodne znanstvene konference, ki jo v Slovenski Bistrici danes in jutri prireja Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica. V sklopu konference bodo predstavljene strategije in kriteriji, kako se lahko pripovedno izročilo v okviru tematskih poti, parkov, pripovedovanja, lutk ipd. premišljeno vključi v lokalno in regionalno kulturno, didaktično in turistično ponudbo.

* V Zreče bosta danes prispeli članici ocenjevalne komisije mednarodnega okoljskega tekmovanja Communities in Bloom. Prihajata iz Kanade in Madžarske. Pri jutrišnjem ocenjevanju bosta pozorni na več vidikov urejenosti in kakovosti bivanja v krajih na Zreškem. V tekmovanju sodelujejo Kanada, Združene države Amerike, Velika Britanija, Irska, Belgija, Italija, Madžarska, Hrvaška in prvič tudi Slovenija.

* Ob 10. obletnici delovanja Centra za starejše Metulj v Slovenski Bistrici je iz ustvarjalne delavnice nastala Zgodba o metulju. Zbrano gradivo bodo razstavili v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Zgodba vsebuje predstavitev posameznih skupin na izviren način tako, da besede zazvenijo in zaživijo. Z razstavo želijo širši okolici predstaviti delovanje centra za starejše Metulj in pokazati, da so starejši kljub starosti še vedno zelo aktivni.

* Ob starih fotografijah se bodo popoldne družili člani Društva upokojencev Oplotnica. Srečanje, na katerem bodo obudili spomine na življenje v njihovih krajih v bližnji ali daljni preteklosti, bo v prostorih društva.

* V Knjižnici Vojnik bo popoldne otroška gledališka predstava Težave skritega kraljestva v izvedbi dijakov tretjega letnika Gimnazije Celje Center.