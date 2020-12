Pomoč za družino Dolar s Stranic – Da bodo lahko živeli v normalnih razmerah

Članice Lions kluba Konjice Vita so pobudnice dobrodelne akcije za tričlansko družino Dolar s Stranic.

Mala kamnita hiška na Stranicah, v kateri živijo Slavko in Cvetka ter njun najstniški sin Jože kliče po temeljiti prenovi. Stene, tla in strop so v klavrnem stanju, v hiši pa ni niti kopalnice niti stranišča. Da bi družini Dolar omogočili normalne življenjske pogoje, je Lions klub Konjice Vita v sodelovanju z Lions klubom Konjice in LEO klubom Konjice organiziral dobrodelno akcijo.

Obisk

V predprazničnih decembrskih dneh je družino Dolar obiskala članica Lions kluba Vita Simona Vrečko. Slavko in njegov sin Jože sta ob njenem prihodu ravno končala delo v hlevu in sta jo povabila v hišo, kjer je Cvetka na štedilniku na trda goriva pripravljala večerjo. »Ko sem vstopila v hišo sem zagledala črne stene in strop, podprt z lesenimi podporniki, ki so bili nameščeni po požaru pred tremi leti. Na njih je nameščen električni kabel do jedilnega kota, na katerem visi žarnica. Tla na verandi so iz betona, v kuhinji je položen dotrajan topli pod. Tudi kuhinjski elementi so še vedno črni od požara, omet na stropu in stenah na nekaterih delih odstopa,« pove Simona. V majhni hiški so kuhinja, spalnica in Jožetova soba. Kopalnice nimajo, stranišče “na štrbunk” je približno 50 metrov od hiše, v leseni lopi.

Kdo so Dolarjevi?

Slavko Dolar je star 53 let, s 56-letno partnerico Cvetko Zupanc živita skupaj 17 let, njun sin Jože je dopolnil 15 let. Zemljo, na katerem je hiša, je kupil že Slavkov praded. V hiši so živele predhodne generacije, tudi Slavkova mama, ki je umrla pred štirimi leti in za katero je zadnjih deset let skrbela Cvetka. Slavko je invalid. Zaradi poškodb v gozdu je bil dvakrat operiran na hrbtenici, imel je možgansko krvavitev, slep je na eno oko. Invalidnost mu je onemogočala kakršnokoli redno zaposlitev. Redna služba bi mu omogočila najem kredita, denar bi lahko vložil v obnovo hiše. Cvetka nima izobrazbe. Obiskovala je osnovno šolo s prilagojenim programom. Zgodaj se je poročila in dobila sina, vendar se je s prvim možem razšla in prišla živet k Slavku.

Jože je prijazen fant. Bolj kot za zvezke in knjige, raje poprime za delo. Očetu pomaga pri opravilih v gozdu in hlevu, na pomoč priskoči tudi sosedom. Ljudje ga imajo radi in ga pohvalijo. Naslednje leto bo Jože zaključil osnovno šolo. Srednjo šolo želi nadaljevati na Srednji kovinarski šoli v Zrečah ali na Srednji kmetijski šoli v Šentjurju.

Upanje še ni ugasnilo

Po požaru, ki so ga doživeli pred tremi leti, je pomoč ponudila krajevna skupnost, ki je naročila gradbeni projekt za adaptacijo hiše, ureditev kopalnice in sanitarij, a se je zataknilo pri denarju. Slavko prejme mesečno 247 evrov invalidnine, Cvetka 504 evre socialne pomoči in 115 evrov otroškega dodatka, Slavko kako dodaten evro zasluži s prodajo drvi. V hlevu imajo dva pujsa in enega telička, tudi nekaj zelenjave pridelajo sami. Niso lačni, tudi zebe jih ne, nimajo pa denar-ja za postopno obnovo hiše. »Naš pogovor je bil prežet s čustvi, Slavko je s solzami v očeh pri-znal, da bi želel družini zagotoviti boljše življenje. Zato sem jim ob slovesu zagotovila, da bom v sodelovanju s sočutnimi ljudmi naredila vse, da bodo deležni prepotrebne pomoči. Takrat sem zagledala prebujeno upanja v njihovih očeh. V očeh Slavka, Cveke in Jožeta, ki si zaslužijo lep-še in boljše življenje,« poudarja Simona.

Dobrodošel vsak evro

Za družino DOLAR je odprt poseben račun za zbiranje prostovoljnih prispevkov:

𝙻𝚒𝚘𝚗𝚜 𝙺𝚕𝚞𝚋 𝙺𝚘𝚗𝚓𝚒𝚌𝚎 𝚅𝚒𝚝𝚊

𝙼𝚎𝚜𝚝𝚗𝚒 𝚝𝚛𝚐 𝟽𝚊, 𝟹𝟸𝟷𝟶 𝚂𝚕𝚘𝚟𝚎𝚗𝚜𝚔𝚎 𝙺𝚘𝚗𝚓𝚒𝚌𝚎

𝚃𝚁𝚁: 𝚂𝙸𝟻𝟼 𝟼𝟷𝟶𝟶 𝟶𝟶𝟶𝟸 𝟻𝟶𝟿𝟸 𝟺𝟶𝟺 (𝙳𝚎𝚕𝚊𝚟𝚜𝚔𝚊 𝚑𝚛𝚊𝚗𝚒𝚕𝚗𝚒𝚌𝚊 𝚍.𝚍.)

𝙽𝚊𝚖𝚎𝚗 𝚗𝚊𝚔𝚊𝚣𝚒𝚕𝚊: P𝚘𝚖𝚘𝚌̌ 𝚍𝚛𝚞𝚣̌𝚒𝚗𝚒 𝙳𝚘𝚕𝚊𝚛

𝙺𝚘𝚍𝚊 𝚗𝚊𝚖𝚎𝚗𝚊: 𝙲𝙷𝙰𝚁 (𝙳𝚘𝚋𝚛𝚘𝚍𝚎𝚕𝚗𝚘 𝚙𝚕𝚊𝚌̌𝚒𝚕𝚘)

SMS donacije

V času od 1. do 22. januarja 2021 se bo zbiranje sredstev vršilo tudi preko SMS donacij. Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo Pomagamo10 na številko 1919 in prispevali boste 10 EUR za Pomoč družini Dolar.

