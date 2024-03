Marec je tukaj, zima se je skoraj že poslovila – koledarsko kmalu, vremensko pa smo v pomladi že nekaj časa – tako pa tudi v medijski hiši Novice vstopamo v novo izdajo naše pomladne priloge. Pomlad je čas prenove, obnove in novih začetkov, ki nam ponuja priložnost, da svoj dom in življenje obogatimo s svežino in energijo.

Pomladna priloga 2024

Verjamemo, da vas bo letošnja pomlad vsaj toliko navdihnila kot je nas pri pripravi vsebine.

Lep začetek pomladi želimo.