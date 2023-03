Pomladni zvitki po kitajsko

Potrebujemo tanke palačinke, ki jih spečemo samo na eni strani.

Za nadev:

• 12 dag sojinih kalčkov

• 1 čebula

• 1 strok česna

• malo kitajskega zelja

• malo sveže zelene

• 2 majhna pora

• 2 žlici sojine omake

• 25 dag zmlete svinjine

• 2 žlici olja

• sol in poper (po okusu)

Vso zelenjavo narežemo na trakce. Na olju prepražimo mleto meso, dodamo narezano zelenjavo in podušimo. Po potrebi dodamo nekaj vode. Dodamo sojino omako, sol in poper, in ko je meso pečeno in zelenjava omehčana, zelenjavno zmes ohladimo. Palačinke napolnimo z nadevom na nepečeni strani. Damo žličko ali dve nadeva in zložimo kot pismo. Robove zalepimo z beljakom, da se med peko ne odprejo. Olje v ponvi segrejemo in spomladanske zavitke cvremo do zlato rumene barve. Preden jih postrežemo v družbi sojine omake, jih položimo na papirnate brisačke, da vsrkajo odvečno maščobo.

Pomladne zvitke po Kitajsko lahko naredimo tudi iz listnatega testa. Po dva lista skupaj razrežemo na 10 x 10 cm velike kvadratke ter jih napolnimo.