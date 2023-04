Pomladna juha iz divjih rastlin

Sestavine 4 osebe:

· 2 pesti vršičkov mladih kopriv

· 2 pesti čemaža

· pest vršičkov divjega hmelja

· čemaževi popki

· 2 krompirja

· sol

· sveže mlet poper

· 1 dcl sladke smetane

Priprava:

1. korak:

Najprej v slani vodi skuhamo na majhne kocke narezan krompir. Operemo in sesekljamo koprive, čemaž in hmelj.

2. korak:

Ko je krompir kuhan, dodamo sesekljane vršičke hmelja, kopriv ter čemaža in pustimo, da rahlo vre nekaj minut, ne predolgo, saj želimo ohraniti čim več vitaminov, ki so občutljivi na visoke temperature. Sestavine pretlačimo s tlačilko za krompir, da postane bolj gosta. Če želimo, da je juha popolnoma gladka, uporabimo palični mešalnik. Nato vmešamo smetano in znova segrejemo do vretja.

3. korak:

Na koncu juho okrasimo s čemaževimi popki, lahko pa tudi z različnimi užitnimi cvetovi, kot so npr. vijolice. Seveda lahko namesto kopriv, čemaža in hmelja uporabimo tudi druge divje rastline, kot so listi regrata, trpotca, trobentice ali vršički mrtve koprive, ki ne peče in jo od navadne koprive ločimo tudi po rožnato vijoličastih ali belih cvetovih, ki spominjajo na cvetove ‘zajčkov’.

Juha iz kopriv, čemaža in divjega hmelja je izjemno zdrava, saj vsebuje ogromno železa, vitamina C in še mnoga druga koristna hranila.