Pomen adventnega venčka

Ta konec tedna je po krščanski tradiciji prva adventna nedelja, s katero se začenja pričakovanj poln adventni čas priprav na božič. Po večini domov je to čas, ko se na mizah ali vratih pojavijo adventni venčki, saj je običaj, da se na prvo adventno nedeljo prižge prva sveča v venčku.

Krog venčka simbolizira večnost. Spominja nas na Boga, njegovo neskončnost in milost, ki nima ne začetka ne konca. Zelenje simbolizira novo življenje ter upanje, da se prenovimo.

Sveče – po ena za vsako adventno nedeljo – simbolizirajo luč Boga, ki prihaja na svet preko rojstva Jezusa. Barve sveč so različne v različnih tradicijah, vendar pomen adventa predstavljajo vijolične (ponekod tudi modre) sveče, ki ustrezajo tudi barvam adventa. To je barva spokornosti in posta, pa tudi barva pričakovanja.

Svetloba sveč nas opominja, da je Jezus luč, ki prihaja v temo našega življenja, da prinese nekaj novega, življenje in upanje. Prav tako nas opominja, da smo tudi mi poklicani, da to luč sveta razširjamo naprej. Ker je iz tedna v teden več svetlobe, to simbolizira, kako našo temo strahu in obupa razsvetljuje vedno več svetlobe. Plamen vsake nove sveče opozarja, da se nekaj dogaja in da glavno šele prihaja.

Kaj simbolizira vsaka posamezna sveča?

• Prva sveča simbolizira pričakovanje ali upanje.

• Druga sveča simbolizira mir.

• Tretja sveča simbolizira veselje, zato je ponekod roza barve. Tu se pozornost od spokornosti in upanja obrne na bolj veselo vzdušje pričakovanja.

• Četrta sveča predstavlja ljubezen.

Simbolizirajo lahko tudi štiri strani neba: sever, jug, vzhod, zahod ali štiri letne čase. Ali pa: štiri sveče so simbol človekovega življenja: ob rojstvu prižgana sveča je vsak trenutek manjša, kar govori o tem, da smo vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na minljivost.

Prvi venček je bil za otroke v sirotišnici

Izvor adventnega venčka je iz Nemčije: leta 1839 ga je prvič postavil evangeličanski duhovnik za otroke v sirotišnici. Tako jim je hotel pričarati veselje in spodbuditi upanje. Njegov venec je bil pravzaprav leseno kolo in na njem je gorelo 19 rdečih sveč. Simbolizirale so dneve v tednu, štiri bele in štiri adventne nedelje. Pozneje so leseno kolo začeli okraševati z zimzelenom, največkrat vejami jelke. Obdržale so se le še štiri sveče – toda te z močno simboliko. Barve sveč so sicer različne v različnih tradicijah, vendar pomen adventa predstavljajo predvsem vijoličaste sveče. To je barva spokornosti in posta, pa tudi barva pričakovanja.