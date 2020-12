Pomagali pri izbiri srednje šole in poklica (video)

Na Srednji zdravstveni šoli Celje so se odločili, da osnovnošolcem, predvsem devetošolcem in njihovim staršem, pomagajo pri pomembni odločitvi – izbiri srednje šole in poklica. Pripravili so niz virtualnih srečanj, s katerimi želijo osnovnošolce in tudi njihove starše, opogumiti in podpreti na njihovi poti do vpisa na srednjo šolo.

Na njihovem prvem virtualnem srečanju, ki ga je povezovala dr. Andreja Grobelšek (svetovalna delavka na šoli) so spregovorili o pomenu karierne odločitve in dejavnikih, ki vplivajo nanjo. “Tu odločilno vlogo odigra družina, njen socialni status ter sama izobrazba staršev in njihovi poklici. Ko osnovnošolec razmišlja o svoji karieri, mora spoznati samega sebe, svoje sposobnosti, motive, interese in notranje vzgibe. Na odločitev o izbiri šole vplivajo tudi rezultati – ocene osnovnošolca, njegovi prijatelji, sošolci, znanci, usmeritve pedagoških delavcev in informacije o poklicih prihodnosti,” je bilo eno od sporočil srečanja.

Svoje razmišljanje je na srečanju z obiskovalci delila tudi ravnateljica, Katja Pogelšek Žilavec. Poudarila je pomen praktičnega znanja in njegovo uporabo na različnih področjih, prilagodljivost in ustvarjalnost posameznika ter pomembnost pogovarjanja v družini.

Svoje osebne izkušnje o odločitvi za šolo in poklic so predstavile še strokovne sodelavke šole iz programov zdravstvena nega, bolničar-negovalec in kozmetični tehnik. Pri izbiri šole in poklica jih je vodil čut za sočloveka, empatija, sočutje, pripravljenost pomagati in prisluhniti ljudem, razumevanje, dobrosrčnost ter čut za estetiko.

Ob koncu srečanja so napovedali še dve srečanji, ki bosta na sporedu v sredini in ob koncu januarja.

Tisti, ki so zamudili prvo srečanje v živo, si lahko posnetek ogledajo na spletni strani Srednje zdravstvene šole Celje – povezava je zgoraj levo. (A. Mr.)

Oglas