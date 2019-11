Konjiško: Pomagajmo zapuščenim živalim

Društvo proti mučenju živali Celje si za zaščito zapuščenih živali prizadeva že vrsto leto. Dejavno je v številnih občinah v celjski regiji. Tudi v občinah Slovenske Konjice in Zreče. Že pred leti so v Mercatorjevi trgovini v Slovenskih Konjicah nastavili košarico oziroma voziček za zbiranje prostovoljnih prispevkov – hrane oziroma priboljškov za zapuščene mačke in pse. Kakršnikoli prispevki so vedno dobrodošli, pravijo predstavniki društva, ki se zahvaljujejo vsem, ki so že pomagali. Upajo, da bodo ljudje svoje sočutje do živali izkazovali tudi v prihodnje. Po besedah Verice Štante se v največji meri posvečajo ozaveščanju glede sterilizacij in kastracij mačk. »Ugotavljamo, da nemalo ljudi žival žal doživlja kot predmet in ne kot čutečo živo bitje, ki je odvisna tudi od pomoči ljudi. Zato je naše društvo, glas za te živali,« poudarja Štantetova.

Paleta društvenih aktivnosti je raznolika. Ob mednarodnem Dnevu varstva živali postavljajo informativne stojnice, prav tako sodelujejo z osnovnimi šolami. Izvajajo lecitacije, z njihovim izkupičkom pa pomagajo brezdomnim mucam pri plačilu stroškov veterinarskih storitev. Zavrženim oziroma brezdomnim mucam zagotavljajo varna bivališča. Da bi bili pri tovrstnih prizadevanjih učinkoviti tudi v prihodnje, vabijo v društvo nove člane. Vabijo vse ljudi, ki premorejo sočutje do živali.

