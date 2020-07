Polpeti iz ovsenih kosmičev

Sestavine:

skodelica ovsenih kosmičev

1 bučka

sol in poper

2 jajci

šopek peteršilja in drobnjaka

drobtine

olje za cvrenje

Priprava:

korak:

Ovsene kosmiče prelijemo s toplo vodo in pustimo nekaj časa, da se napojijo. Kosmiče dobro ožamemo in dodamo naribano bučko, ki jo prej prav tako ožamemo, da masa ne bo preveč redka. Dodamo sol, poper, jajci, sesekljan peteršilj in drobnjak. Vse skupaj dobro pregnetemo.

korak:

Na deski, posuti z drobtinami, oblikujemo polpete. Če je zmes preredka, da bi iz nje oblikovali polpete, dodamo žlico ali dve polnovredne moke ali zdroba.

korak:

V teflonski ponvi segrejemo olje in popečemo polpete z obeh strani, da se naredi zlata skorjica.

Tako pripravljeni polpeti so dobra alternativa mesnim zrezkom, niso le bolj zdravi kot mesni polpeti, pač pa tudi zelo okusni.