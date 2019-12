Polnjena svinjska pečenka

Sestavine za 6 oseb:

1 kg svinjskega plečeta (ob nakupu prosimo mesarja, da nam pleče zareže tako, da ga bomo lahko zvili)

sol in poper

malo masti ali olja

Nadev:

3 šalotke

300 g narezanih jabolčnih krhljev

150 g suhih brusnic

2 dl jabolčnega soka

1 dl jabolčnega kisa

130 g rjavega sladkorja

žlička mletega ingverja

žlica gorčičnih semen

ščepec pimenta

ščepec kajenskega popra

Priprava

korak:

V segreti ponvi na žlički masti zlato prepražimo sesekljano šalotko in dodamo še ostale sestavine za nadev, premešamo in počakamo, da tekočina zavre, nato pokrijemo in kuhamo 20 minut na nizki temperaturi.

korak:

Kuhano omako precedimo skozi cedilo in z zajemalko potisnemo na zmes, da odteče vsa tekočina skozi cedilo. Tekočino shranimo za kasneje, prav tako jabolčno zmes.

korak:

Meso potolčemo ter začinimo s soljo in poprom. Jabolčno zmes na debelo nanesemo na sredinski del mesa. Nato čez zmes prepognemo eno stran mesa in čezenj zapognemo še drugo stran. Meso v namaščen pekač položimo tako, da je prepognjeni del na spodnji strani.

korak:

Pekač potisnemo v na 220 stopinj Celzija ogreto pečico, da se meso najprej zapeče na površini, po desetih minutah zmanjšamo temperaturo na 180 °C in pečemo eno uro (na 15 minut pečenko polivamo s sokom, ki se je nabral v pekaču). Nato pečenko prelijemo s polovico od prej prihranjene tekočine in pečemo še 5 minut. Pečeno pečenko preložimo na krožnik, pokrijemo z alufolijo ter pustimo počivati 15 minut, nato jo razrežemo in prelijemo s preostalo omako.